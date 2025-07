CONCERT UNISSON Espace René Cassin Fontenay-le-Comte

CONCERT UNISSON Espace René Cassin Fontenay-le-Comte dimanche 14 septembre 2025.

CONCERT UNISSON

Espace René Cassin 70 avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-14 17:30:00

2025-09-14

Un concert UNISSON au profit des blessés des armées et des familles des militaires morts en service

La Musique des Transmissions de Rennes proposera une prestation artistique unique et originale ayant pour thème HARMONIE

Les fonds récoltés lors de ce concert iront au profit de trois associations dont la mission est d’appuyer la reconstruction des blessés, de leurs familles et d’aider les veuves, veufs et orphelins des armées Terre fraternité-Ado pour l’armée de Terre, Entraide Marine-Adosm pour la Marine nationale et la FOSA pour l’armée de l’Air et de l’Espace.

Sillonnant les routes du grand Ouest depuis 2009, les concerts de la tournée UNISSON organisés par la zone de défense et de sécurité Ouest ont traversé 64 villes, accueilli plus de 62 000 spectateurs et permis de collecter près de 800 000 € de dons dédiés aux militaires blessés et à leurs proches ainsi qu’aux familles des militaires morts en service.

réservation en ligne ou à l’office de tourisme 02 51 69 44 99 .

Espace René Cassin 70 avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99

English :

A UNISSON concert to benefit wounded soldiers and the families of military personnel killed in action

German :

Ein UNISSON-Konzert zugunsten der Verwundeten der Armeen und der Familien der im Dienst gestorbenen Soldaten

Italiano :

Un concerto UNISSON a favore dei feriti delle forze armate e delle famiglie dei militari caduti in azione

Espanol :

Concierto UNISSON en favor de los heridos de las fuerzas armadas y de las familias de los militares muertos en combate

