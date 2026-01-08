AGENDA · Luçon
Concert UNISSON Luçon
dimanche 18 octobre 2026 · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Concert UNISSON
Théâtre Millandy Luçon Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Concert Unisson
Ce concert de la musique des Transmissions de Rennes sera donné au profit des blessés des Armées et des familles des militaires morts en service.
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Théâtre Millandy Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Unisson Concert
L’événement Concert UNISSON Luçon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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