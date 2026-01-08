Informations pratiques

Luçon

Concert UNISSON

Théâtre Millandy Luçon Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Concert Unisson

Ce concert de la musique des Transmissions de Rennes sera donné au profit des blessés des Armées et des familles des militaires morts en service.

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Théâtre Millandy Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Unisson Concert

L’événement Concert UNISSON Luçon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud