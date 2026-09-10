UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mongauzy

Concert United Cakes Salle des fêtes Mongauzy

samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes · Mongauzy

Concert United Cakes Salle des fêtes Mongauzy

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
20 Route d'Aquitaine
Ville
33190 Mongauzy
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Mongauzy

Concert United Cakes

Salle des fêtes 20 Route d’Aquitaine Mongauzy Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Envie d’une soirée musicale conviviale ? Rendez-vous le samedi 3 octobre à 21 h à la salle des fêtes de Mongauzy pour un concert gratuit du groupe United Cakes ! Organisée par Les Joyeux des Barthes, cette soirée s’annonce animée avec grillades dès 20 h et buvette sur place. Venez nombreux profiter de bons moments entre amis, en famille, en musique et autour d’un bon repas !   .

Salle des fêtes 20 Route d’Aquitaine Mongauzy 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 70 16  mairie.mongauzy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert United Cakes

L’événement Concert United Cakes Mongauzy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Entre-deux-Mers