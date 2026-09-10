Concert United Cakes Salle des fêtes Mongauzy
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes · Mongauzy
Informations pratiques
Mongauzy
Concert United Cakes
Salle des fêtes 20 Route d’Aquitaine Mongauzy Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 23:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Envie d’une soirée musicale conviviale ? Rendez-vous le samedi 3 octobre à 21 h à la salle des fêtes de Mongauzy pour un concert gratuit du groupe United Cakes ! Organisée par Les Joyeux des Barthes, cette soirée s’annonce animée avec grillades dès 20 h et buvette sur place. Venez nombreux profiter de bons moments entre amis, en famille, en musique et autour d’un bon repas ! .
Salle des fêtes 20 Route d’Aquitaine Mongauzy 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 70 16 mairie.mongauzy@gmail.com
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English : Concert United Cakes
L’événement Concert United Cakes Mongauzy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Entre-deux-Mers