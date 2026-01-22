Concert Univers Brassens Bazaiges
Concert Univers Brassens Bazaiges vendredi 27 mars 2026.
Concert Univers Brassens
Place du Souvenir Bazaiges Indre
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Concert Univers Brassens organisé par l’Association des anciens élèves des Amis de Bazaiges.
Le Groupe Univers Brassens mêle son univers à celui de grands noms de la chanson française, tout en gardant un style qui lui est propre. .
Place du Souvenir Bazaiges 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 09 50 86 71
English :
Univers Brassens concert organized by the Association des anciens élèves des Amis de Bazaiges.
