Concert Univers Brassens Bazaiges

Concert Univers Brassens

Place du Souvenir Bazaiges Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Concert Univers Brassens organisé par l’Association des anciens élèves des Amis de Bazaiges.

Le Groupe Univers Brassens mêle son univers à celui de grands noms de la chanson française, tout en gardant un style qui lui est propre. .

Place du Souvenir Bazaiges 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 09 50 86 71

English :

Univers Brassens concert organized by the Association des anciens élèves des Amis de Bazaiges.

