Concert « Univers Brassens » Loubressac

Concert « Univers Brassens » Loubressac mercredi 6 août 2025.

Concert « Univers Brassens »

Place du Foirail Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 21:00:00

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Le Groupe Univers Brassens mêle son univers à celui de grands noms de la chanson française, tout en gardant un style qui lui est propre. Dans chacun de ses concerts le Groupe Univers Brassens rend hommage, avec respect et passion, à des maîtres d’œuvre de ce patrimoine culturel, en les croisant avec des auteurs plus confidentiels ou injustement méconnus qui ont en commun de faire partie de la grande communauté des amis.es de Georges Brassens , d’être en résonnance avec l’esprit du Groupe. Grâce à la poésie des textes chantés et la qualité musicale des instrumentistes, il transporte les spectateurs dans de belles émotions et invite le public à reprendre en choeur les refrains connus dans un véritable concert en partage.

Les grands noms de la chanson française. .

Place du Foirail Loubressac 46130 Lot Occitanie commune-de-loubressac@orange.fr

English :

The Groupe Univers Brassens mixes its universe with that of the great names of French song, while keeping its own style. In each of its concerts, the Groupe Univers Brassens pays tribute, with respect and passion, to the masterpieces of this cultural heritage, by crossing them with more confidential or unjustly ignored authors who have in common that they are part of the great community of Georges Brassens’ friends, and that they resonate with the spirit of the Groupe. Thanks to the poetry of the sung texts and the musical quality of the instrumentalists, it transports the spectators in beautiful emotions and invites the public to take again in chorus the known refrains in a true concert in sharing.

German :

Die Groupe Univers Brassens vermischt ihr Universum mit dem der großen Namen des französischen Chansons, wobei sie ihren eigenen Stil beibehält. In jedem ihrer Konzerte ehrt die Groupe Univers Brassens mit Respekt und Leidenschaft die Meisterwerke dieses kulturellen Erbes und kreuzt sie mit vertraulicheren oder zu Unrecht verkannten Autoren, die alle gemeinsam haben, dass sie zur großen Gemeinschaft der Freunde von Georges Brassens gehören und mit dem Geist der Gruppe in Resonanz sind. Dank der Poesie der gesungenen Texte und der musikalischen Qualität der Instrumentalisten entführt er die Zuschauer in schöne Emotionen und lädt sie dazu ein, die bekannten Refrains in einem echten gemeinsamen Konzert mitzusingen.

Italiano :

Il Groupe Univers Brassens mescola il suo universo con quello dei grandi nomi della canzone francese, pur mantenendo il proprio stile. In ogni suo concerto, il Groupe Univers Brassens rende omaggio, con rispetto e passione, ai maestri di questo patrimonio culturale, incrociandoli con autori più riservati o ingiustamente sconosciuti che hanno in comune il fatto di far parte della grande comunità degli amici di Georges Brassens e di risuonare con lo spirito del Groupe. Grazie alla poesia dei testi cantati e alla qualità musicale degli strumentisti, trasporta gli spettatori in bellissime emozioni e li invita a cantare insieme ai noti ritornelli in un vero e proprio concerto di condivisione.

Espanol :

El Groupe Univers Brassens mezcla su universo con el de los grandes nombres de la canción francesa, pero manteniendo su propio estilo. En cada uno de sus conciertos, el Groupe Univers Brassens rinde homenaje, con respeto y pasión, a los maestros de este patrimonio cultural, cruzándolos con autores más confidenciales o injustamente desconocidos que tienen en común que forman parte de la gran comunidad de amigos de Georges Brassens, y que resuenan con el espíritu del Groupe. Gracias a la poesía de los textos cantados y a la calidad musical de los instrumentistas, transporta a los espectadores a bellas emociones e invita al público a cantar junto a los conocidos estribillos en un verdadero concierto de convivencia.

L’événement Concert « Univers Brassens » Loubressac a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Vallée de la Dordogne