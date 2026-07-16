Concert uNopia, Place de l’Eglise, Villemurlin

Informations pratiques

Concert uNopia Dimanche 20 septembre, 14h30 Place de l’Eglise Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Récital de piano solo par Guilhem Fabre, pianiste itinérant. Vivez un concert de musique classique grâce au camion-scène uNopia. Au programme : Piano romantique avec des oeuvres musicales de Chopin, Schumann, Rachmaninov, Schubert, Liszt et Brahms.

Sur la place de l’église.

Place de l’Eglise Place de l’Eglise 45600 Villemurlin Villemurlin 45600 Loiret Centre-Val de Loire 0234520245 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Villemurlin, village de Sologne est célèbre pour ses échelles bleues.

Récital de piano solo par Guilhem Fabre, pianiste itinérant. Vivez un concert de musique classique grâce au camion-scène uNopia.

©Amaël Debord