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Concert Unsqware – Guinguette de l’Eperon La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

samedi 19 septembre 2026 · La Charbonnière · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
La Charbonnière
Adresse
Guinguette de l'Eperon
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Concert Unsqware – Guinguette de l’Eperon

La Charbonnière Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez assister à un concert à la guinguette de l’Eperon !
Concert Jazz progressif – Unsqware.   .

La Charbonnière Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire   eperon@kresto.fr

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English :

Come see a concert at the Guinguette de l’Eperon!

L’événement Concert Unsqware – Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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