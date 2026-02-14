Concert « UrBAM » – Hip-Hop Fusion, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Concert « UrBAM » – Hip-Hop Fusion Vendredi 13 mars, 21h00 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Début : 2026-03-13T21:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T21:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Amoureux de la fusion et de la transe,UrBAM fait danser par sa musique et ses messages humanistes tout en mélangeant les genres musicaux comme la preuve qu’il est toujours plus riche de se rassembler.