Concert « UrBAM » – Hip-Hop Fusion, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
Concert « UrBAM » – Hip-Hop Fusion, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac vendredi 13 mars 2026.
Concert « UrBAM » – Hip-Hop Fusion Vendredi 13 mars, 21h00 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-13T21:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00
Fin : 2026-03-13T21:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Amoureux de la fusion et de la transe,UrBAM fait danser par sa musique et ses messages humanistes tout en mélangeant les genres musicaux comme la preuve qu’il est toujours plus riche de se rassembler.