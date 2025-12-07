CONCERT URBNO JAZZ QUARTET Théâtre de Mayenne Mayenne

CONCERT URBNO JAZZ QUARTET

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Spectacle présenté par LeZ’Arts à Conter, dimanche 7 décembre à 16h.

URBNO Jazz Quartet

Trois musiciens de renommées internationales Olivier Hutman (Piano), Etienne Brache (Batterie), Jose Fallot (Basse) se sont joints à Bruno Pilloix (Sax Tenor et Guitare) pour créer ce quartet.

Ces artistes vous proposeront dans un premier temps de vous faire vivre des grands standards du Jazz en compagnie de la chanteuse Alyse. Puis, ils vous offriront, par leurs compositions, un voyage parcourant un Jazz moderne et énergique allant jusqu’à un Blues des plus investis.

Le spectacle se tiendra au théâtre de Mayenne le dimanche 7 décembre à 16h. Réservez au 06 45 35 69 40 ou sur HelloAsso. .

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 45 35 69 40

English :

Presented by LeZ?Arts à Conter, Sunday, December 7 at 4pm.

German :

Aufführung präsentiert von LeZ?Arts à Conter, Sonntag, den 7. Dezember um 16 Uhr.

Italiano :

Presentato da LeZ?Arts à Conter, domenica 7 dicembre alle 16.00.

Espanol :

Presentado por LeZ?Arts à Conter, domingo 7 de diciembre a las 16.00 horas.

