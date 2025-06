Concert Useful Kid Saumur 9 août 2025 07:00

Ce duo nantais guitare/voix vous embarque pour un voyage tout en douceur.

Spécialiste des harmonies vocales, Useful Kid mêle folk, pop, chanson française, blues et bossa nova avec délicatesse et complicité.

En collaboration avec la commune déléguée de Dampierre-sur-Loire et en partenariat avec Performance Environnement Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 9 août 2025

Horaires de représentation le samedi de 20h30 à 22h45. .

Dampierre-sur-Loire

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

This guitar/vocal duo from Nantes takes you on a gentle journey.

German :

Dieses Gitarren- und Gesangsduo aus Nantes nimmt Sie mit auf eine sanfte Reise.

Italiano :

Questo duo chitarra/voce di Nantes vi accompagnerà in un dolce viaggio.

Espanol :

Este dúo de guitarra y voz de Nantes le llevará en un viaje suave.

