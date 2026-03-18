Concert Ut et Rus Orkestra Café Enez Douarnenez

Concert Ut et Rus Orkestra

Café Enez 5 place des Halles Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Ut et Rus Orkestra, un duo de chanson française, qui pioche des compos dans sa besace matriarcale. Poésie du bocage, un peu slam, un peu swing, caustique et bucolique. Elles chantent les idéaux des marmots, les aïeules et les filles de demain, tête en l’air défiant l’horizon à gorge déployée. Leurs jeux s’accompagnent de guitares, d’un accordéon et d’une clarinette. .

Café Enez 5 place des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 37 36 12 27

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English : Concert Ut et Rus Orkestra

L’événement Concert Ut et Rus Orkestra Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-14 par OT PAYS DE DOUARNENEZ