Concert Utah Saint-Zacharie

Concert Utah Saint-Zacharie dimanche 13 juillet 2025.

Concert Utah

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 21h30. Place Reda Caire Saint-Zacharie Var

Début : Dimanche 2025-07-13 21:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Laissez-vous emporter par l’énergie rock et blues du groupe UTAH ! Un concert électrisant pour une soirée d’été haute en rythme et en émotions.

Place Reda Caire Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32

English :

Let yourself be carried away by the rock and blues energy of the band UTAH! An electrifying concert for a summer evening full of rhythm and emotion.

German :

Lassen Sie sich von der Rock- und Bluesenergie der Band UTAH mitreißen! Ein elektrisierendes Konzert für einen Sommerabend voller Rhythmus und Emotionen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dall’energia rock e blues dello UTAH! Un concerto elettrizzante per una serata estiva all’insegna del ritmo e dell’emozione.

Espanol :

¡Déjate llevar por la energía del rock y el blues de UTAH! Un concierto electrizante para una noche de verano de ritmo y emoción.

