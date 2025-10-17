Concert Utopia au Bar Le Phare Plage de la Source Pornic

Concert Utopia au Bar Le Phare Plage de la Source Pornic vendredi 17 octobre 2025.

Concert Utopia au Bar Le Phare

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17

Soirée live au Bar Le Phare avec Utopia à la Thalasso de Pornic ! Ambiance musicale tous les vendredis au Bar Le Phare qui offre une magnifique vue sur l’océan et se prolonge à l’extérieur par un ponton.

Le concert

Un tour de chant tout public et tourné essentiellement vers la variété internationale. Des arrangements musicaux et interprétations personnalisés, pour partager la musique avec le public.



Le lieu

L’endroit idéal à Pornic pour boire un verre dans un cadre élégant, partager un moment de convivialité ou de rêverie face à l’Atlantique en savourant un jus de fruits, un thé bio ou un cocktail…

La salle en rotonde qui offre une vue imprenable sur l’océan et qui se prolonge vers l’extérieur par le ponton. Vous pourrez y déguster selon la saison des verrines salés et/ou sucrés.

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

English :

Live music at Bar Le Phare with Utopia at the Thalasso de Pornic! Live music every Friday at Bar Le Phare, with its magnificent ocean views and outdoor pontoon.

German :

Live-Abend in der Bar Le Phare mit Utopia im Thalasso in Pornic! Musikalische Unterhaltung jeden Freitag in der Bar Le Phare, die einen herrlichen Blick auf den Ozean bietet und nach außen hin durch einen Steg verlängert wird.

Italiano :

Musica dal vivo al Bar Le Phare con Utopia al Thalasso de Pornic! Musica dal vivo ogni venerdì al Bar Le Phare, con la sua magnifica vista sull’oceano e il pontile esterno.

Espanol :

¡Música en directo en el Bar Le Phare con Utopia en el Thalasso de Pornic! Música en directo todos los viernes en el Bar Le Phare, con sus magníficas vistas al mar y su pontón al aire libre.

