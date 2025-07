Concert Utta à l’Arrosoir, Duo électro-trad Figeac

Concert Utta à l’Arrosoir, Duo électro-trad Figeac vendredi 8 août 2025.

Concert Utta à l’Arrosoir, Duo électro-trad

L’arrosoir, 5 rue du crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 19:30:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Le duo electro-trad Utta, formé par Xavier Uters et David Taieb, mêle instruments traditionnels d’Orient, grooves contemporains et sonorités électroniques.

Leur premier album illustre avec finesse comment les sonorités ancestrales peuvent s’harmoniser avec des rythmes modernes, prouvant que la tradition peut innover et que l’électro sait se nourrir de racines profondes.

À travers cette rencontre artistique, Xavier et David, aux trajectoires musicales bien distinctes, insufflent une énergie unique à leur création; un véritable dialogue entre tradition et modernité. Une expérience sonore captivante, entre envoûtement et irrésistible envie de danser. .

L’arrosoir, 5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49

English :

The electro-trad duo Utta, formed by Xavier Uters and David Taieb, blend traditional Eastern instruments, contemporary grooves and electronic sounds.

Their debut album illustrates with finesse how ancestral sonorities can harmonize with modern rhythms, proving that tradition can innovate and that electro can be nourished by deep roots.

German :

Das Electro-Trad-Duo Utta, das aus Xavier Uters und David Taieb besteht, vermischt traditionelle orientalische Instrumente mit zeitgenössischen Grooves und elektronischen Klängen.

Ihr erstes Album zeigt auf raffinierte Weise, wie uralte Klänge mit modernen Rhythmen harmonieren können, und beweist, dass Tradition innovativ sein kann und dass Elektro von tiefen Wurzeln zehren kann.

Italiano :

Il duo electro-trad Utta, formato da Xavier Uters e David Taieb, fonde strumenti tradizionali orientali con groove contemporanei e suoni elettronici.

Il loro album di debutto è un’ottima illustrazione di come i suoni ancestrali possano fondersi con i ritmi moderni, dimostrando che la tradizione può innovarsi e che l’electro può essere nutrita da radici profonde.

Espanol :

El dúo de electro-trad Utta, formado por Xavier Uters y David Taieb, mezcla instrumentos tradicionales orientales con grooves y sonidos electrónicos contemporáneos.

Su álbum de debut es un buen ejemplo de cómo los sonidos ancestrales pueden armonizarse con los ritmos modernos, demostrando que la tradición puede innovar y que el electro puede nutrirse de raíces profundas.

L’événement Concert Utta à l’Arrosoir, Duo électro-trad Figeac a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Figeac