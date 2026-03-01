Concert Vagabondanse Restaurant Le Chat qui rêve Tonnerre

Concert Vagabondanse

Restaurant Le Chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre Yonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert Vagabondanse , un voyage musical entre la France, l’Italie et le Brésil

VagabondanSe ce sont 3 artistes qui interprètent de façon originale des chansons françaises , italiennes, espagnoles et brésiliennes sur des musiques valsantes ou swinguantes .

De André Minvielle à Chico Buarque

De Bourvil à Mecanot et bien d’autres à d’autres .

Aymeric ( guitare chant ) qui voulait venir

parce qu’Albin lui avait dit

qu’au chat qui rêve on est bien accueilli .

Albin ( accordéon, flûte traversière et

trompette) voulait revenir parce

qu’ici le public sait écouter.

Céline (percussions et chant) ne m’a rien

dit mais ce lieu cosmopolite sied certainement bien à son répertoire.

Pour vous, pour nous , ce rendez- vous

sera un hommage au retour du printemps. .

Restaurant Le Chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 10 46 87

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English : Concert Vagabondanse

L’événement Concert Vagabondanse Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois