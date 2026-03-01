Concert Vagabondanse Restaurant Le Chat qui rêve Tonnerre
Concert Vagabondanse Restaurant Le Chat qui rêve Tonnerre samedi 28 mars 2026.
Concert Vagabondanse
Restaurant Le Chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre Yonne
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert Vagabondanse , un voyage musical entre la France, l’Italie et le Brésil
VagabondanSe ce sont 3 artistes qui interprètent de façon originale des chansons françaises , italiennes, espagnoles et brésiliennes sur des musiques valsantes ou swinguantes .
De André Minvielle à Chico Buarque
De Bourvil à Mecanot et bien d’autres à d’autres .
Aymeric ( guitare chant ) qui voulait venir
parce qu’Albin lui avait dit
qu’au chat qui rêve on est bien accueilli .
Albin ( accordéon, flûte traversière et
trompette) voulait revenir parce
qu’ici le public sait écouter.
Céline (percussions et chant) ne m’a rien
dit mais ce lieu cosmopolite sied certainement bien à son répertoire.
Pour vous, pour nous , ce rendez- vous
sera un hommage au retour du printemps. .
Restaurant Le Chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 10 46 87
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English : Concert Vagabondanse
L’événement Concert Vagabondanse Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois