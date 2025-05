Concert Vagabonde Show – La Friche Saint-Dié-des-Vosges, 17 mai 2025 19:30, Saint-Dié-des-Vosges.

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 19:30:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

A l’occasion de leur 33ème album « Vagabonde », Aurelle Key, Bazbaz et Alex Bianchi passent par La friche pour une soirée mémorable ! Au programme, de la soul, des mélodies profondes où s’entremêlent rétro et contemporain, des chansons en français et en anglais. Le nombre de places est limité, réservation conseilléeTout public

14 EUR.

La Friche 29 Rue de la Gare

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 68 58 41 29 lafriche.art@gmail.com

On the occasion of their 33rd album « Vagabonde », Aurelle Key, Bazbaz and Alex Bianchi come to La friche for a memorable evening! On the program: soul, deep melodies blending retro and contemporary, songs in French and English. Places are limited, so book early!

Anlässlich ihres 33. Albums « Vagabonde » kommen Aurelle Key, Bazbaz und Alex Bianchi für einen denkwürdigen Abend durch La friche! Auf dem Programm stehen Soul, tiefgründige Melodien, in denen Retro und Moderne miteinander verschmelzen, sowie Lieder in französischer und englischer Sprache. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, Reservierung empfohlen

In occasione dell’uscita del loro 33° album « Vagabonde », Aurelle Key, Bazbaz e Alex Bianchi fanno tappa a La friche per una serata memorabile! In programma: soul, melodie profonde che mescolano retrò e contemporaneo, canzoni in francese e in inglese. I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo!

Con motivo del lanzamiento de su 33º álbum « Vagabonde », Aurelle Key, Bazbaz y Alex Bianchi harán una parada en La friche para disfrutar de una velada memorable En el programa: soul, melodías profundas que mezclan lo retro y lo contemporáneo, canciones en francés y en inglés. Las plazas son limitadas, ¡así que reserve pronto!

