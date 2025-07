Concert Val Que Dalle Camaret-sur-Mer

Concert Val Que Dalle Camaret-sur-Mer mercredi 30 juillet 2025.

Concert Val Que Dalle

CHEZ GERMAINE Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 21:30:00

fin : 2025-07-30 23:30:00

Date(s) :

2025-07-30

Avec des influences éclectiques allant de Depeche

Mode à Serge Gainsbourg, en passant par Philippe Katerine et Indochine, l’univers de Val Que Dalle est

à la fois puissant, mélancolique et terriblement festif.

Après un premier EP Mannequin Plastique sorti en 2022 et une série de 57 concerts, le groupe

prépare son premier album, véritable voyage, voyage sonore entre électronique moderne et nostalgie

vintage.

En concert, Val Que Dalle, c’est aussi une fête déjantée et intense, où l’univers visuel et sonore

transporte le public dans une expérience inoubliable. .

CHEZ GERMAINE Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 73 37 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Val Que Dalle Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime