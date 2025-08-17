Concert Val Que Dalle Eprouvette Saint-André-des-Eaux

Concert Val Que Dalle Eprouvette Saint-André-des-Eaux dimanche 17 août 2025.

Concert Val Que Dalle

Eprouvette D26 Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 21:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Val Que Dalle

Disco rock 80’s façon Philippe Katerine .

Eprouvette D26 Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 54 51 50 03

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Val Que Dalle Saint-André-des-Eaux a été mis à jour le 2025-08-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme