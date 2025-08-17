Concert Val Que Dalle Eprouvette Saint-André-des-Eaux
Concert Val Que Dalle Eprouvette Saint-André-des-Eaux dimanche 17 août 2025.
Concert Val Que Dalle
Eprouvette D26 Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17 21:00:00
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-17
Val Que Dalle
Disco rock 80’s façon Philippe Katerine .
Eprouvette D26 Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 54 51 50 03
