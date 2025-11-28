Concert Valentin Vander Éguzon-Chantôme
3 bis rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme
Tarif : 12 EUR
Vendredi 2025-11-28 20:30:00
Concert par Valentin Vander, spectacle proposé par Les Vieux Chaudrons.
Un artiste hors-temps, qui se joue des codes de la chanson française traditionnelle en l’habillant de mille tissus pop et d’ornements électroniques. Après plus de 6 millions de vues pour sa Symphonie Confinée et 12 ans de tournée avec ses camarades des Goguettes en trio mais à quatre, Valentin Vander revient en solo avec La Consolante, un troisième album aux teintes folk. 12 .
3 bis rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 66 00 94 lesvieuxchaudrons36270@gmail.com
