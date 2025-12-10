Concert Valentines’s Day An Evening With Muntzenheim

Concert Valentines’s Day An Evening With

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Retrouvez les univers envoûtants et distinctifs d’Amy Winehouse et Texas à travers ces deux spectacles puissants et émouvants.

Amy FeedBack Tribute to Amy Winehouse

Retrouvez l’univers envoûtant d’Amy WINEHOUSE à travers un spectacle puissant et émouvant qui retrace les moments forts de sa carrière. Porté par la voix soul et profonde d’Aurore CASANO, ce “tribute” vous plonge au coeur de l’âme d’Amy, de ses plus grands succès à ses perles méconnues. Une équipe de musiciens professionnels l’entoure sur scène. Constituée d’une section cuivres chevronnée et percutante (Eric Theiller, Raymond HALBEISEN, Nicolas KOENIG) soutenue par une solide section rythmique (Laurent MILLISCHER, Lionel EHRHART, Luc MARIN & Georges GUY), elle allie polyvalence, rigueur et sens de l’improvisation, pour recréer l’atmosphère unique des concerts d’Amy. Show élégant et authentique, où chaque note célèbre l’héritage musical d’une artiste hors norme…

Tex’as Tribute to Texas

Tex’As est un groupe tribute rendant hommage à TEXAS, le célèbre groupe écossais mené par Sharleen SPITERI. Passionnés par l’univers pop-rock teinté de blues et de soul du groupe, ces musiciens reprennent avec fidélité les plus grands titres qui ont marqué plusieurs générations tels que les incontournables ’’I Don’t Want a Lover’’, ‘’’Everyday Now’’, ‘’’Say What You Want’’, ‘’’Summer Son’’, ‘’’Black Eyed Boy’’, ‘’’Inner Smile’’, ‘’’The Conversation’’, et bien d’autres …Tex’As recrée l’atmosphère unique des concerts de TEXAS en alliant l’énergie du rock, la sensualité du blues et la douceur de la pop. Leur chanteuse, dotée d’une voix captivante, rend hommage à l’emblématique Sharleen SPITERI avec une interprétation authentique et émotive.Le groupe est composé de cinq musiciens très expérimentés une chanteuse incarnant la voix et le charisme de Sharleen SPITERI, un guitariste rendant hommage aux sonorités distinctives de TEXAS, un bassiste et un batteur assurant la rythmique solide et entraînante, et un claviériste apportant les mélodies et ambiances émouvantes.Si vous cherchez une immersion dans l’univers de Texas, Tex’as est le tribute band à ne pas manquer ! .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

English :

Rediscover the bewitching and distinctive worlds of Amy Winehouse and Texas in these two powerful and moving shows.

L’événement Concert Valentines’s Day An Evening With Muntzenheim a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme de Colmar