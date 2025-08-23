Concert Valerie White Ile de Bourgines Angoulême

Concert Valerie White Ile de Bourgines Angoulême samedi 23 août 2025.

Concert Valerie White

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente

Début : 2025-08-23 21:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Cette année encore, on vous fait voyager à travers différents styles de musique…

Ici, des artistes locaux côtoient des talents venus d’ailleurs, dans un seul but transformer Bivouak en une scène vivante et festive.

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr

English :

Once again this year, we take you on a journey through different musical styles?

Here, local artists rub shoulders with talent from elsewhere, with a single aim: to transform Bivouak into a lively, festive scene.

German :

Auch in diesem Jahr nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch verschiedene Musikstile?

Hier treffen lokale Künstler auf Talente aus anderen Ländern mit einem einzigen Ziel: Bivouak in eine lebendige und festliche Bühne zu verwandeln.

Italiano :

Anche quest’anno vi accompagniamo in un viaggio attraverso diversi stili musicali

Qui, gli artisti locali si confrontano con talenti provenienti da altri paesi, tutti con un unico obiettivo: trasformare Bivouak in una scena vivace e festosa.

Espanol :

Un año más, le proponemos un viaje a través de diferentes estilos musicales..

Aquí, artistas locales se codean con talentos venidos de otros lugares, todos con un mismo objetivo: transformar Bivouak en un escenario animado y festivo.

