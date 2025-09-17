Concert Valery Orlov La voix d’or église du village Saint-Lary-Soulan
Concert Valery Orlov La voix d’or
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-17 21:00:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Remarquable voix de basse d’une exceptionnelle amplitude
Eglise du village .
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr
English :
Remarkable bass voice with exceptional amplitude
German :
Bemerkenswerte Bassstimme mit außergewöhnlicher Amplitude
Italiano :
Notevole voce di basso con una gamma eccezionale
Espanol :
Notable voz de bajo con un registro excepcional
L’événement Concert Valery Orlov La voix d’or Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-21 par OT de St Lary|CDT65