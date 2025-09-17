Concert Valery Orlov La voix d’or église du village Saint-Lary-Soulan

Tarif : – –

Début : 2025-09-17 21:00:00
Remarquable voix de basse d’une exceptionnelle amplitude
Eglise du village   .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81  eglise.aurelouron@free.fr

English :

Remarkable bass voice with exceptional amplitude

German :

Bemerkenswerte Bassstimme mit außergewöhnlicher Amplitude

Italiano :

Notevole voce di basso con una gamma eccezionale

Espanol :

Notable voz de bajo con un registro excepcional

