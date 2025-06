CONCERT VALIEL SOLO la mine d’Art Dieulefit 29 juillet 2025 19:30

Drôme

CONCERT VALIEL SOLO la mine d’Art 10 quai roger morin Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 19:30:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Valiel est un musicien sensible autour d’un concert intimiste .

du pop, folk ,en allant sur des notes rock nous portant vers une douce mélancolie heureuse

.

la mine d’Art 10 quai roger morin

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laminedart@yahoo.com

English :

Valiel is a sensitive musician who plays an intimate concert.

from pop to folk, with a touch of rock, taking us into a gentle melancholy

German :

Valiel ist ein sensibler Musiker, der ein intimes Konzert gibt.

pop, Folk und Rock, die uns zu einer sanften, glücklichen Melancholie führen

Italiano :

Valiel è un musicista sensibile che suona un concerto intimo.

le note pop, folk e rock ci portano verso una dolce e felice malinconia

Espanol :

Valiel es un músico sensible que interpreta un concierto íntimo.

las notas pop, folk y rock nos llevan hacia una dulce melancolía feliz

L’événement CONCERT VALIEL SOLO Dieulefit a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux