Concert Vanara – Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage, 23 mai 2025 20:30, Bourg-de-Péage.

Drôme

Concert Vanara Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23 01:00:00

Le groupe de Rock 70’s Vanara vous propose un concert à ne pas manquer ! Et il sera suivi d’une soirée mix pop house animée par DJ Seb Régal jusqu’au bout de la nuit !

Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

English :

The 70’s rock band Vanara offers a concert not to be missed! It will be followed by a pop house mix party hosted by DJ Seb Régal until the end of the night!

German :

Die 70er-Jahre-Rockband Vanara bietet Ihnen ein Konzert, das Sie nicht verpassen sollten! Und danach folgt eine Pop-House-Mix-Party, die von DJ Seb Régal bis zum Ende der Nacht moderiert wird!

Italiano :

Il gruppo rock anni ’70 Vanara organizza un concerto da non perdere! Seguirà un mix party pop house condotto dal DJ Seb Régal fino alla fine della serata!

Espanol :

El grupo de rock de los 70 Vanara ofrecerá un concierto que no querrá perderse A continuación, DJ Seb Régal ofrecerá una fiesta pop house hasta el final de la noche

