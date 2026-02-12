Concert VANESSA PARADIS Amiens
Concert VANESSA PARADIS Amiens vendredi 17 avril 2026.
Concert VANESSA PARADIS
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères
Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères .
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vanessa Paradis returns to the stage with a new album that marks her return to the pop and soul influences that are so dear to her
L’événement Concert VANESSA PARADIS Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS