Concert VANESSA PARADIS Amiens

Concert VANESSA PARADIS

Avenue de l'Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères

Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères .

Avenue de l'Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

Vanessa Paradis returns to the stage with a new album that marks her return to the pop and soul influences that are so dear to her

