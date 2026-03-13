Concert Vanessa Paradis Reims Arena Reims

Concert Vanessa Paradis

Reims Arena Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 35 – 35 – 110 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop et soul qui lui sont chères. .

Reims Arena Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert Vanessa Paradis

L’événement Concert Vanessa Paradis Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès