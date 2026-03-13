Concert Vanessa Paradis Reims Arena Reims
Concert Vanessa Paradis Reims Arena Reims samedi 4 avril 2026.
Concert Vanessa Paradis
Reims Arena Boulevard Jules César Reims Marne
Tarif : 35 – 35 – 110 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop et soul qui lui sont chères. .
Reims Arena Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Concert Vanessa Paradis
L’événement Concert Vanessa Paradis Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès