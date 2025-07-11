Concert Vanessa Wagner Le Volcan Le Havre

Concert Vanessa Wagner

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Programme Bach Glass

Récital de piano

Acoquiner Jean-Sébastien Bach et Philip Glass dans un même programme, il fallait oser ! Mariage inattendu entre deux époques et deux styles, le baroque de l’un, le minimalisme de l’autre. Et pourtant, le miracle de la rencontre opère grâce au jeu précis et exigent de Vanessa Wagner qui a du flair en la matière. Car le compositeur américain contemporain semble, contre toute attente, répondre par-delà les siècles au compositeur allemand du début du XVIIIe en un jeu de résonances subtiles et imprévisibles. C’est que la pianiste à la carrière brillante ne s’est jamais laissée enfermer dans la moindre étiquette, elle va où son cœur la porte, engagée jusqu’au bout des doigts, et aime explorer des esthétiques variées et des répertoires multiples. Elle ne craint pas l’incongruité et sa forte personnalité se traduit dans son rapport à l’instrument, envoûtant sans être séducteur. En témoigne cette alternance bien sentie d’études et de préludes qui rendent grâce à l’intemporalité de la musique.

Durée 1h15

