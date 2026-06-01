Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Vannoz

Concert Vannoz dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Église

Ville : 39300 Vannoz

Département : Jura

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 14 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vannoz

Concert

Église Vannoz Jura

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Duo Bonnevoix, trombone & piano, avec Ian Veronese au trombone et Maud Van Thienen au piano.
Métamorphoses d un souffle.   .

Église Vannoz 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 41 54 42  musiques.aufildelain@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Vannoz a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA