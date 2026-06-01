Concert Vannoz
Concert Vannoz dimanche 28 juin 2026.
Vannoz
Concert
Église Vannoz Jura
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Duo Bonnevoix, trombone & piano, avec Ian Veronese au trombone et Maud Van Thienen au piano.
Métamorphoses d un souffle. .
Église Vannoz 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 41 54 42 musiques.aufildelain@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert
L’événement Concert Vannoz a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA