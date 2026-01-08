Concert Vanupié 18 avenue de Fontbouillant Montluçon
Concert Vanupié 18 avenue de Fontbouillant Montluçon vendredi 27 février 2026.
18 avenue de Fontbouillant 109 L'Embarcadère Montluçon Allier
Début : 2026-02-27 20:30:00
2026-02-27
Après dix ans passés dans la publicité parisienne, Vanupié quitte tout pour se consacrer pleinement à la musique.
+33 4 70 05 88 18
After ten years in Parisian advertising, Vanupié left everything behind to devote himself fully to music.
