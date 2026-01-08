Concert Vanupié 18 avenue de Fontbouillant Montluçon

Concert Vanupié

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Après dix ans passés dans la publicité parisienne, Vanupié quitte tout pour se consacrer pleinement à la musique.

18 avenue de Fontbouillant 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18

English :

After ten years in Parisian advertising, Vanupié left everything behind to devote himself fully to music.

L'événement Concert Vanupié Montluçon a été mis à jour le 2026-01-08