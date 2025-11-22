Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert (variété française) Lorris samedi 22 novembre 2025.

Début : 2025-11-22 17:30:00
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Concert à 17h30. participation libre. Reprises de Trénet, Vian, Salvador, Nougaro…   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 89 33 47 

