Concert Variété Gospel À l’église La Sauvetat-du-Dropt

Concert Variété Gospel

À l’église Avenue Grammont La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-11

Venez nombreux au concert de variété gospel de l’ensemble vocal Trait d’Union. Proposé par l’association arts et cultures en liberté.

À l’église Avenue Grammont La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 17 88 20

English : Concert Variété Gospel

Come one, come all to the gospel concert by the Trait d’Union vocal ensemble. Presented by the association arts et cultures en liberté.

German : Concert Variété Gospel

Kommen Sie zahlreich zum Gospelkonzert des Vokalensembles Trait d’Union. Angeboten von der Association arts et cultures en liberté.

Italiano :

Venite tutti al concerto gospel dell’ensemble vocale Trait d’Union. Presentato dall’associazione arts et cultures en liberté.

Espanol : Concert Variété Gospel

Vengan todos al concierto de gospel del conjunto vocal Trait d’Union. Presentado por la asociación arts et cultures en liberté.

