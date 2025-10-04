Concert variété Gospel Eglise Saint-Sylvestre-sur-Lot

Concert variété Gospel Eglise Saint-Sylvestre-sur-Lot samedi 4 octobre 2025.

Concert variété Gospel

Eglise 1 place de l’Eglise Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Concert de variété Gospel, ensemble vocal trait d’union à 20h30 à l’église de St-Sylvestre-sur-Lot. Tous les dons au chapeau seront reversés en faveur d’Octobre Rose.

Concert de variété Gospel, ensemble vocal trait d’union à 20h30 à l’église de St-Sylvestre-sur-Lot. Tous les dons au chapeau seront reversés en faveur d’Octobre Rose. .

Eglise 1 place de l’Eglise Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 24 58 mairie@saintsylvestresurlot.com

English : Concert variété Gospel

“The Men’s Choir of Auvignon” will come and perform at the church. For more information, you can consult their website.

German : Concert variété Gospel

Gospel-Varieté-Konzert des Vokalensembles trait d’union um 20:30 Uhr in der Kirche von St-Sylvestre-sur-Lot. Alle Hutspenden werden zugunsten des Rosa Oktobers gespendet.

Italiano :

Concerto di varietà gospel dell’ensemble vocale trait d’union alle 20:30 nella chiesa di St-Sylvestre-sur-Lot. Tutte le donazioni saranno devolute a Pink October.

Espanol : Concert variété Gospel

Concierto de variedades gospel a cargo del conjunto vocal trait d’union a las 20.30 h en la iglesia de St-Sylvestre-sur-Lot. Todas las donaciones se destinarán a Pink October.

L’événement Concert variété Gospel Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Fumel Vallée du Lot