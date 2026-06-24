La Tour-sur-Orb

CONCERT VÄRK AUX CAB’ÂNES

Le Mas de Riols La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

VÄRK & FRIENDS #01

Samedi 25 juillet 2026 à 19h

La Guinguette des Cabânes Le Bousquet de la Balme

Entrée libre sans réservation

Une soirée pensée pour écouter, partager et se laisser porter.

Réservation au 07 82 63 40 36

VÄRK & FRIENDS #01

Samedi 25 juillet 2026 à 19h

La Guinguette des Cabânes Le Bousquet de la Balme

Entrée libre sans réservation

Une soirée pensée pour écouter, partager et se laisser porter.

Réservation au 07 82 63 40 36

Pour inaugurer cette première édtion , VÄRK invite YUMANE pour une parenthèse électro en pleine nature.

VÄRK est le projet de Pierrick TALY, dédié à une électronique underground, hypnotique et immersive.

À la croisée de la house minimale, de la deep techno et de la mental techno, ses sets se construisent comme de véritables architectures sonores où grooves profonds, textures brutes et tension progressive se répondent dans une expérience à la fois introspective et atmosphérique.

Fort de plus de 15 ans derrière les platines, il développe une approche sensible et maîtrisée, portée par une esthétique épurée et une immersion progressive.

Restauration sur place plat unique proposé par la Guinguette. Si le plat est épuisé, des barquettes de frites seront disponibles.

Bar sur place .

Le Mas de Riols La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 82 63 40 36

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English : CONCERT VÄRK AUX CAB’ÂNES

V%C4RK & FRIENDS #01

Saturday, July 25, 2026, at 7:00 p.m.

La Guinguette des Cab%E2nes ? Le Bousquet de la Balme

Free admission ? no reservation required

An evening designed for listening, sharing, and letting yourself be carried away.

Reservations at 07 82 63 40 36

L’événement CONCERT VÄRK AUX CAB’ÂNES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB