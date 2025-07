Concert Vaslo Grange de Corgenay Neuvy

Concert Vaslo Grange de Corgenay Neuvy jeudi 21 août 2025.

Concert Vaslo

Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-21

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

Quelques pincements de corde, un silence, un souffle… et une voix.



Vaslo, c’est la fusion entre slam et chanson, entre rock et baroque.

.

Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

English :

A few plucks of string, a silence, a breath? and a voice.



Vaslo is a fusion of slam and chanson, rock and baroque.

German :

Ein paar Mal die Saite zupfen, Stille, ein Atemzug? und eine Stimme.



Vaslo ist eine Fusion aus Slam und Chanson, aus Rock und Barock.

Italiano :

Qualche pizzico di corda, un silenzio, un respiro e una voce.



Vaslo è una fusione di slam e chanson, rock e barocco.

Espanol :

Unos golpes de cuerda, un silencio, una respiración… y una voz.



Vaslo es una fusión de slam y chanson, rock y barroco.

L’événement Concert Vaslo Neuvy a été mis à jour le 2025-07-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région