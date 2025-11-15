Samedi 15 novembre 2025, 17h>18h | Les trois musiciens unissent à nouveau leurs voix pour interpréter des chansons du riche répertoire grec du Rebetiko.

Vassiliki Papageorgiou, musicienne itinérante ayant vécu et créé entre Athènes et Istanbul pendant plusieurs années, connue pour sa collaboration avec le groupe emblématique « Bosphorus » et des musiciens grecs et turcs, croise Simon Daniel et Alex Fogelgesang à Paris.

Leur rencontre, sur l’île de Lesbos, en Grèce, a donné naissance à une collaboration fructueuse lors des événements culturels de la Journée internationale des réfugiés en 2023.

Les trois musiciens unissent à nouveau leurs voix pour interpréter des chansons du riche répertoire grec du Rebetiko. De Smyrne au Pirée, et de Markos Vamvakaris à Vassilis Tsitsanis, ils voyagent ensemble et partagent leur expérience et leur expression musicale sur scène. Croisant fusion et rock psychédélique, ils ont créé un Rebetiko aux accents blues folk. Guitare électrique, drones et bouzouki font rayonner leur collaboration unique auprès du public.

Tout public

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Le samedi 15 novembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin