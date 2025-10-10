Concert Vaya con Dios SAUVETERRE Sauveterre

Concert Vaya con Dios SAUVETERRE Sauveterre vendredi 10 octobre 2025.

Concert Vaya con Dios

SAUVETERRE Eglise Saint-Jacques Sauveterre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Laissez-vous emporter par les voix du Choeur d’Hommes Pyrénéens Vaya Con Dios, privilégiant les chants basques et espagnols.

Le groupe Vaya Con Dios créé en 1994 est uniquement composé de voix d’hommes répartis en quatre pupitres. Il comporte une vingtaine de choristes dont huit solistes et deux musiciens (guitare, guitare basse, accordéon et bandonéon).

SAUVETERRE Eglise Saint-Jacques Sauveterre 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 34 75 mairie-sauveterre@orange.fr

English :

Let yourself be carried away by the voices of the Choeur d’Hommes Pyrénéens Vaya Con Dios, focusing on Basque and Spanish songs.

Founded in 1994, Vaya Con Dios is an all-male group divided into four sections. It comprises some twenty singers, including eight soloists and two musicians (guitar, bass guitar, accordion and bandoneon).

German :

Lassen Sie sich von den Stimmen des Männerchors Choeur d’Hommes Pyrénéens Vaya Con Dios mitreißen, der sich auf baskische und spanische Lieder konzentriert.

Der 1994 gegründete Chor Vaya Con Dios besteht ausschließlich aus Männerstimmen, die in vier Pulte aufgeteilt sind. Die Gruppe besteht aus 20 Chorsängern, darunter acht Solisten und zwei Musikern (Gitarre, Bassgitarre, Akkordeon und Bandoneon).

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalle voci del Choeur d’Hommes Pyrénéens Vaya Con Dios, incentrate su canzoni basche e spagnole.

Fondato nel 1994, Vaya Con Dios è un gruppo di cantanti uomini diviso in quattro sezioni. È composto da una ventina di cantanti, tra cui otto solisti e due musicisti (chitarra, basso, fisarmonica e bandoneon).

Espanol :

Déjese llevar por las voces del Choeur d’Hommes Pyrénéens Vaya Con Dios, centrado en canciones vascas y españolas.

Fundado en 1994, Vaya Con Dios es un grupo de cantantes masculinos dividido en cuatro secciones. Está formado por una veintena de cantantes, entre ellos ocho solistas y dos músicos (guitarra, bajo, acordeón y bandoneón).

