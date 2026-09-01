CONCERT VÉGÉTAL LE CHANT DU FIGUIER Lunas-les-Châteaux
dimanche 13 septembre 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
CONCERT VÉGÉTAL LE CHANT DU FIGUIER
Laval de Nize Lunas Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous dans le jardin du Domaine Soala pour écouter le chant d’un arbre, au bord de l’eau.
Grâce à un dispositif qui capte et transforme en son les micro-variations électriques des végétaux, l’arbre devient l’interprète de sa propre mélodie.
Tarif: 5€/pers
Durée 1h00
Places limitées, inscription obligatoire
06 80 26 65 75/ contact@soala.fr
Rendez-vous dans le jardin du Domaine Soala pour écouter le chant d’un arbre, au bord de l’eau.
Grâce à un dispositif qui capte et transforme en son les micro-variations électriques des végétaux, l’arbre devient l’interprète de sa propre mélodie.
Cette expérience propose une approche sensorielle du monde végétal, une invitation à porter un regard différent sur le vivant et sur les liens subtils qui nous unissent à lui.
Un moment suspendu entre nature, art et contemplation.
Tarif: 5€/pers
Durée 1h00
Places limitées, inscription obligatoire
06 80 26 65 75/ contact@soala.fr .
Laval de Nize Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 80 26 65 75 contact@soala.fr
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English : CONCERT VÉGÉTAL LE CHANT DU FIGUIER
Come to the garden at Domaine Soala to %E9listen to the song of a tree by the water.
Thanks to a device that captures and converts the plants’ microscopic electrical variations into sound, the tree becomes the performer of its own melody.
Price: 5?/person
Duration: 1 hour
Limited spaces, registration required:
06 80 26 65 75 / contact@soala.fr
L’événement CONCERT VÉGÉTAL LE CHANT DU FIGUIER Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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