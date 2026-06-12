CONCERT VÉGÉTAL PLATANE ET CÈDRE À L’UNISSON Lunas
CONCERT VÉGÉTAL PLATANE ET CÈDRE À L’UNISSON Lunas mercredi 1 juillet 2026.
Lunas
CONCERT VÉGÉTAL PLATANE ET CÈDRE À L’UNISSON
Laval de Nize Lunas Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-23
Rendez-vous dans le jardin du Domaine Soala pour une rencontre avec deux géants, gardiens des lieux.
Grâce à un dispositif qui capte et transforme en sons les micro-variations électriques naturellement présentes dans les végétaux, nos arbres deviennent les interprètes de leur propre mélodie.
Tarif: 5€/pers
Durée 1h00
Réservation obligatoire
06 80 26 65 75/ caroline@soala.fr
Rendez-vous dans le jardin du Domaine Soala pour une rencontre avec deux géants, gardiens des lieux.
Grâce à un dispositif qui capte et transforme en sons les micro-variations électriques naturellement présentes dans les végétaux, nos arbres deviennent les interprètes de leur propre mélodie.
Le platane et le cèdre dévoilent, à travers le son, une part de leur relation au monde qui les entoure. Ils réagissent à la lumière, à la température et à leur environnement. Leur dialogue est vivant, spontané et toujours unique.
Cette expérience propose une approche sensorielle du monde végétal, une invitation à porter un regard différent sur le vivant et sur les liens subtils qui nous unissent à lui.
Une approche sensible qui nous rappelle que nous prenons davantage soin de ce qui nous touche profondément.
Un moment suspendu entre nature, art et contemplation…..
Tarif: 5€/pers
Durée 1h00
Réservation obligatoire
06 80 26 65 75/ caroline@soala.fr .
Laval de Nize Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 80 26 65 75
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English : CONCERT VÉGÉTAL PLATANE ET CÈDRE À L’UNISSON
Join us in the garden of Domaine Soala for an encounter with two giants, guardians of the site.
Thanks to a device that captures and transforms into sound the electrical micro-variations naturally present in plants, our trees become the interpreters of their own melody.
Price: 5?/pers
Duration: 1h00
Booking essential:
06 80 26 65 75/ caroline@soala.fr
L’événement CONCERT VÉGÉTAL PLATANE ET CÈDRE À L’UNISSON Lunas a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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