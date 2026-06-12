CONCERT VÉGÉTAL PLATANE ET CÈDRE À L’UNISSON Lunas

Lunas

CONCERT VÉGÉTAL PLATANE ET CÈDRE À L’UNISSON

Laval de Nize Lunas Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-23

Rendez-vous dans le jardin du Domaine Soala pour une rencontre avec deux géants, gardiens des lieux.

Grâce à un dispositif qui capte et transforme en sons les micro-variations électriques naturellement présentes dans les végétaux, nos arbres deviennent les interprètes de leur propre mélodie.

Tarif: 5€/pers

Durée 1h00

Réservation obligatoire

06 80 26 65 75/ caroline@soala.fr

Rendez-vous dans le jardin du Domaine Soala pour une rencontre avec deux géants, gardiens des lieux.

Grâce à un dispositif qui capte et transforme en sons les micro-variations électriques naturellement présentes dans les végétaux, nos arbres deviennent les interprètes de leur propre mélodie.

Le platane et le cèdre dévoilent, à travers le son, une part de leur relation au monde qui les entoure. Ils réagissent à la lumière, à la température et à leur environnement. Leur dialogue est vivant, spontané et toujours unique.

Cette expérience propose une approche sensorielle du monde végétal, une invitation à porter un regard différent sur le vivant et sur les liens subtils qui nous unissent à lui.

Une approche sensible qui nous rappelle que nous prenons davantage soin de ce qui nous touche profondément.

Un moment suspendu entre nature, art et contemplation…..

Tarif: 5€/pers

Durée 1h00

Réservation obligatoire

06 80 26 65 75/ caroline@soala.fr .

Laval de Nize Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 80 26 65 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT VÉGÉTAL PLATANE ET CÈDRE À L’UNISSON

Join us in the garden of Domaine Soala for an encounter with two giants, guardians of the site.

Thanks to a device that captures and transforms into sound the electrical micro-variations naturally present in plants, our trees become the interpreters of their own melody.

Price: 5?/pers

Duration: 1h00

Booking essential:

06 80 26 65 75/ caroline@soala.fr

L’événement CONCERT VÉGÉTAL PLATANE ET CÈDRE À L’UNISSON Lunas a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB