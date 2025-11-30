Concert Veillée de l’Avent Ostheim

Concert Veillée de l’Avent

2 Rue Albert Schweitzer Ostheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Deux chorales se réunissent pour entrer doucement dans l’ambiance de Noël, en chants et en musique.

Les chorales Sainte Cécile et Grain d'Phonie se réunissent pour vous faire entrer en musique et en chants dans cette belle période de Noël.

2 Rue Albert Schweitzer Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 49 33 29 b.kempf@orange.fr

English :

Two choirs come together to gently enter into the Christmas atmosphere, in song and music.

German :

Zwei Chöre finden sich zusammen, um mit Gesang und Musik langsam in die Weihnachtsstimmung zu kommen.

Italiano :

Due cori si uniscono per entrare dolcemente nell’atmosfera natalizia, con canti e musica.

Espanol :

Dos coros se reúnen para adentrarse suavemente en el ambiente navideño, con canciones y música.

