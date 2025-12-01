Concert Veillée de Noël Église Saint-Palais-sur-Mer

Concert Veillée de Noël

Église Rue de l’Abbé Fayaud Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-12-17 20:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Répertoire interprété par les chœurs du conservatoire de musique de Saint-Palais-sur-Mer et le jeune orchestre Royan Atlantique, sous la direction d’Emmanuelle Piaud et Yann le Calvé.

English :

Repertoire performed by choirs from the Saint-Palais-sur-Mer music conservatory and the young Royan Atlantique orchestra, conducted by Emmanuelle Piaud and Yann le Calvé.

German :

Das Repertoire wird von den Chören des Musikkonservatoriums von Saint-Palais-sur-Mer und dem jungen Orchester Royan Atlantique unter der Leitung von Emmanuelle Piaud und Yann le Calvé vorgetragen.

Italiano :

Repertorio eseguito dai cori del conservatorio di Saint-Palais-sur-Mer e dalla giovane orchestra Royan Atlantique, diretta da Emmanuelle Piaud e Yann le Calvé.

Espanol :

Repertorio interpretado por los coros del conservatorio de música de Saint-Palais-sur-Mer y la joven orquesta Royan Atlantique, dirigidos por Emmanuelle Piaud y Yann le Calvé.

