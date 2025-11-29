Concert Veilleuses Maison des Arts Bressuire

Concert Veilleuses

Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Entendez-vous le crissement du crayon sur la partition ? Les tissus que font voler les danseuses ? Le fredonnement imperceptible de la mère qui berce son enfant ? Et celui des talons qui claquent sur le sol pour aller faire la fête ?

Dans ce concert, les trois artistes célèbrent les veilleuses qui ont toutes agi dans la nuit. Ils interprètent majoritairement des œuvres de compositrices telles que Mel Bonis, Anne Sylvestre, Chiquinha Gonzagua ou encore Germaine Tailleferre et partagent aussi certaines des compositions de Mélody et Aurore elles-mêmes.

Le nouvel ensemble de saxophones mené par Etienne Guignier ouvre ce concert.

Sur réservation auprès du Conservatoire (jauge limitée). .

Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

English : Concert Veilleuses

L’événement Concert Veilleuses Bressuire a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Bocage Bressuirais