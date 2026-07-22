Concert Vélo Swing La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
jeudi 6 août 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Concert Vélo Swing La Guinguette du Val Eveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Forró gonflé, valse en danseuse, swing à pédales, klezmer déraillé, Vélo Swing est un trio musyclable né sur les routes d’Italie, entre Lecce et Bologna, au rythme des coups de pédale et des Critical Mass. Depuis, Matteo Galli (contrebasse), Iannis Ferrari (accordéon diatonique), Manu Ferrari (accordéon chromatique) et Giancarlo Nunziato (percussions) enchaînent les kilomètres et les concerts, de la Campanie à la Ligurie en 2025, et de Barcelone à Livourne en 2026.
Une musique qui sent la route, la sueur et la fête, à écouter de préférence les jambes qui bougent !
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Vélo Swing La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Concert Vélo Swing La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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