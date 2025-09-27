Concert Velvet Les Ptits Bouchons Lanvollon
Concert Velvet Les Ptits Bouchons Lanvollon samedi 27 septembre 2025.
Concert Velvet
Les Ptits Bouchons D79/D6 Lanvollon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 18:30:00
fin : 2025-09-27 20:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Retrouvez Velvet aux Ptits Bouchons ! .
Les Ptits Bouchons D79/D6 Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Velvet Lanvollon a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme Falaises d’Armor