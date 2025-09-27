Concert Velvet Les Ptits Bouchons Lanvollon

Concert Velvet

Les Ptits Bouchons D79/D6 Lanvollon Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-27 18:30:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

Retrouvez Velvet aux Ptits Bouchons ! .

Les Ptits Bouchons D79/D6 Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert Velvet Lanvollon a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme Falaises d’Armor