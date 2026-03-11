Concert VENASK La Mothe Chandeniers Les Trois-Moutiers

Concert VENASK

La Mothe Chandeniers Château Les Trois-Moutiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

La Mothe Chandeniers en musique ! Le groupe Venask se produit pour un concert exceptionnel le samedi 2 mai 2026. Forts de leur succès l’an passé durant la Nuit des Monuments, ils reviennent faire danser petits et grands pour un concert face au château illuminé par un mapping spécial pour l’occasion créée par notre co-Châtelain Romain Lebeau.

Foodtruck présent.

Un moment musical en famille ou entre amis à la Mothe Chandeniers. .

La Mothe Chandeniers Château Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 70 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

