Concert Vendredi sur Mer, Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Vendredi sur Mer

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Le concert de Vendredi sur Mer sera intégralement chansigné par le collectif 10 Doigts en Cavale. Des gilets vibrants seront également à votre disposition et une interprète en langue des signes sera présente pour faciliter votre accueil.

Il y a quelques temps, Vendredi sur Mer marquait les esprits avec son talk over poétique et une identité visuelle rétro. Entre la pop et l’électro, avec un flow de paroles qui n’est ni vraiment du rap ni tout à fait de la chanson, la Suissesse flotte entre les eaux et crée son propre style. C’est en France, dans la capitale, que Vendredi sur Mer écrit et compose. Après maintes explorations sonores au cœur de la capitale, elle tourne la page de son chapitre parisien et opte pour un retour aux sources. Ainsi naît Malabar Princess, hommage aux Alpes qui l’ont vu grandir. Avec une synth-pop épurée, l’album témoigne de l’amour qu’elle porte à sa région natale. De nouveaux titres aussi savoureux que les précédents et plein de surprises.

Avec le soutien de la Région Normandie, de la DRAC Normandie et de la fondation Abilitis.

