Concert Vendredi sur Mer La BAM Metz

Concert Vendredi sur Mer La BAM Metz samedi 11 octobre 2025.

Concert Vendredi sur Mer

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Vendredi sur Mer a certainement contribué à une nouvelle marque de pop francophone caractérisée par l’alchimie de sa voix douce et des mélodies entêtantes. C’est avec mélancolie et sincérité qu’elle nous parle de ses désirs, ses failles. Elle n’hésite pas à nous surprendre en nous transportant dans son univers à chacun de ses projets.Tout public

.

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

English :

Vendredi sur Mer has certainly contributed to a new brand of French-language pop, characterized by the alchemy of her gentle voice and heady melodies. It’s with melancholy and sincerity that she speaks to us of her desires and failings. She never hesitates to surprise us, transporting us into her universe with each of her projects.

German :

Vendredi sur Mer hat sicherlich zu einer neuen Marke des frankophonen Pop beigetragen, die sich durch die Alchemie ihrer sanften Stimme und der eingängigen Melodien auszeichnet. Mit Melancholie und Aufrichtigkeit erzählt sie uns von ihren Sehnsüchten und Fehlern. Sie zögert nicht, uns zu überraschen, indem sie uns mit jedem ihrer Projekte in ihre Welt entführt.

Italiano :

Vendredi sur Mer ha certamente contribuito a creare un nuovo tipo di pop in lingua francese, caratterizzato dall’alchimia tra la sua voce delicata e le sue melodie inebrianti. È con malinconia e sincerità che ci parla dei suoi desideri e delle sue mancanze. Non esita mai a sorprenderci, trasportandoci nel suo mondo con ogni suo progetto.

Espanol :

Vendredi sur Mer ha contribuido sin duda a la creación de un nuevo pop francófono, caracterizado por la alquimia de su voz suave y sus melodías embriagadoras. Con melancolía y sinceridad nos habla de sus deseos y sus defectos. Nunca duda en sorprendernos, transportándonos a su propio mundo con cada uno de sus proyectos.

L’événement Concert Vendredi sur Mer Metz a été mis à jour le 2025-09-18 par AGENCE INSPIRE METZ