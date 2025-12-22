Concert Vénérable, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Concert Vénérable

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Durant plus de vingt ans, Antoine Simoni a pu jouer sur les scènes de plus de 50 pays au service d’artistes comme Cannibale, Kouyate-Neerman, Claire Diterzi, Renza Bô, Nadeah ou encore Ben L’Oncle Soul, et parallèlement produire, écrire et jouer la musique d’Embrasse Moi repérée par Hedi Slimane de la Maison de haute couture Céline.

Aujourd’hui, il invente sa propre version de la chanson française, mêlant le désuet de la poésie, son amour pour l’électro et la délicatesse des mélodies intemporelles. Dans son nouveau spectacle Vénérable, il amène le public dans un voyage intérieur sur le Dance Floor.

Antoine Simoni • Musicien

Christophe Menanteau • Son

Thalie Guibout • Lumière .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

For more than twenty years, Antoine Simoni has performed on stages in over 50 countries for artists such as Cannibale, Kouyate-Neerman, Claire Diterzi, Renza Bô, Nadeah and Ben L?Oncle Soul, while producing, writing and performing the music for Embrasse Moi.

