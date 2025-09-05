Concert « Venez chanter avec les gratteurs » La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

Concert « Venez chanter avec les gratteurs » La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 21 février 2026.

Concert « Venez chanter avec les gratteurs »

La Sittelle 17 Rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Les Gratteurs, c’est une bande de copains guitaristes réunis autour d’une accordéoniste chevronnée. Ce petit groupe champagnolais propose un répertoire essentiellement composé de chansons françaises (avec, parfois, une escapade dans la langue de Shakespeare…), des airs, que chacun·e, bien souvent, aime à fredonner ou à réentendre.

D’ailleurs, le dessein de cette formation qui ne se prend pas au sérieux, est de faire chanter le public en diffusant simultanément les paroles des chansons sur grand écran.

Ainsi, la soirée musicale se transforme en un vrai moment de partage entre le public et le groupe.

Réservation recommandée au 03 84 60 15 25. .

La Sittelle 17 Rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

