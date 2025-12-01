Concert Venez chanter Noël place Saint-pierre Montluçon
Concert Venez chanter Noël place Saint-pierre Montluçon samedi 20 décembre 2025.
Concert Venez chanter Noël
place Saint-pierre Eglise Saint-Pierre Montluçon Allier
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Concert de Noël participatif de la famille Voisin au profit de la rénovation du centre pastoral 8 rue de la Fontaine à Montluçon (ancien Hôtel de Beausson).
En partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon.
place Saint-pierre Eglise Saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95
English :
Participatory Christmas concert by the Voisin family to benefit the renovation of the pastoral center 8 rue de la Fontaine in Montluçon (former Hôtel de Beausson).
In partnership with Fondation du Patrimoine and Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon.
