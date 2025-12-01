Concert Venez chanter Noël place Saint-pierre Montluçon

Concert Venez chanter Noël

place Saint-pierre Eglise Saint-Pierre Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Concert de Noël participatif de la famille Voisin au profit de la rénovation du centre pastoral 8 rue de la Fontaine à Montluçon (ancien Hôtel de Beausson).

En partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon.

.

place Saint-pierre Eglise Saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95

English :

Participatory Christmas concert by the Voisin family to benefit the renovation of the pastoral center 8 rue de la Fontaine in Montluçon (former Hôtel de Beausson).

In partnership with Fondation du Patrimoine and Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon.

L’événement Concert Venez chanter Noël Montluçon a été mis à jour le 2025-12-08 par Montluçon Tourisme