Concert « Veni Emmanuel »

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La Ville de Masevaux-Niederbruck, en partenariat avec le Crédit Mutuel et le Festival d’Orgue vous invite à découvrir la magie de Noël à Masevaux son marché de Noël associé au concert donnait par Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar, l’un des meilleurs chœurs d’enfants d’Alsace.

Un programme éclectique et polyglotte, une invitation au recueillement et à la jubilation, un moment de fraîcheur et de sérénité !

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 75 25 96 chevreauorgue@hotmail.com

English :

The town of Masevaux-Niederbruck, in partnership with Crédit Mutuel and the Festival d?Orgue, invites you to discover the magic of Christmas in Masevaux: its Christmas market combined with a concert by Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar, one of Alsace?s finest children?s choirs.

An eclectic, polyglot program, an invitation to meditation and jubilation, a moment of freshness and serenity!

German :

Die Stadt Masevaux-Niederbruck lädt Sie in Partnerschaft mit dem Crédit Mutuel und dem Orgelfestival ein, den Weihnachtszauber in Masevaux zu entdecken: den Weihnachtsmarkt in Verbindung mit einem Konzert der Petits Chanteurs de Saint-André aus Colmar, einem der besten Kinderchöre des Elsass.

Ein eklektisches und vielsprachiges Programm, eine Einladung zur Besinnung und zum Jubeln, ein Moment der Frische und der Gelassenheit!

Italiano :

La città di Masevaux-Niederbruck, in collaborazione con il Crédit Mutuel e il Festival d’Orgue, vi invita a scoprire la magia del Natale a Masevaux: il suo mercatino di Natale abbinato al concerto de Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar, uno dei migliori cori di bambini dell’Alsazia.

Un programma eclettico e multilingue, un invito alla meditazione e al giubilo, un momento di freschezza e serenità!

Espanol :

La ciudad de Masevaux-Niederbruck, en colaboración con el Crédit Mutuel y el Festival d’Orgue, le invita a descubrir la magia de la Navidad en Masevaux: su mercado navideño combinado con un concierto de Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar, uno de los mejores coros infantiles de Alsacia.

Un programa ecléctico y multilingüe, una invitación a la meditación y al júbilo, ¡un momento de frescor y serenidad!

